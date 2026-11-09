Premierul României discută cu Mitsotakis despre investiții grecești

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Într-o convorbire telefonica de mare amploare, premierul României, Luca Niculescu, a discutat luni, 9 noiembrie, cu omologul său grec, Kyriakos Mitsotakis, despre oportunități de dezvoltare economică și proiecte strategice în domeniile energetice și de transport. Discuțiile au avut la bază o colaborare profundă între cele două state, cu accent pe schimburile comerciale, care au atins cifra de 3,6 miliarde de euro în 2025 și pe experiența Greciei în administrarea fiscală, pe care România dorește să o preia. Cei doi oficiali au subliniat importanța sprijinului Greciei în aderarea României la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE), o colaborare care reprezintă o miză majoră pentru ambele părți.

Cooperarea economică și proiectele energetice

În cadrul discuției, premierul Niculescu a evidențiat că Grecia este un partener-cheie pentru România, atât în plan bilateral, cât și în contextul Europei de Sud-Est. Cei doi oficiali au abordat, cu o atenție deosebită, proiectele energetice și de transport, domenii în care cele două țări pot consolida relațiile bilaterale și regionale. România, în special, a exprimat un interes major pentru investițiile grecești în infrastructură și în sectoarele energetice, în special în energia regenerabilă. Investitorii greci sunt deja prezenți în România în mai multe domenii, inclusiv comerțul cu amănuntul, industria agroalimentară, transporturile și infrastructura feroviară.

În același timp, autoritățile românești au exprimat dorința de a beneficia de experiența Greciei în domeniul consolidării fiscale și a administrării fiscale, o miză strategică pentru România în contextul reformelor economice. Cei doi premieri au subliniat că colaborarea dintre ministerele de finanțe și autoritățile fiscale din cele două state este un pas esențial pentru a consolida bugetul și a îmbunătăți eficiența administrativă. Niculescu a menționat într-o postare pe Facebook că Grecia poate oferi un model de bună practică în aceste domenii, o lecție valoroasă pentru România.

Discuțiile au fost marcate de o viziune comună asupra importanței cooperării europene, cu accent pe coordonarea strânsă în cadrul UE și NATO. Premierul Niculescu a reiterat că România și Grecia mențin relații bilaterale excelente, iar sprijinul Greciei în procesul de aderare a României la OCDE a fost un subiect deosebit de important în conversația dintre cei doi lideri. Această colaborare poate deschide noi perspective pentru investiții și proiecte regionale, în special în domeniul energiei și conectivității de transport.

Din punct de vedere economic, schimburile comerciale dintre cele două țări înregistrează o creștere semnificativă, atingând 3,6 miliarde de euro în 2025. Această cifră subliniază o colaborare economică în plină dezvoltare, cu potențial de expansiune în viitor. Investițiile grecești în România, în special în infrastructură și energie, pot deveni un motor important pentru economia românească, într-un context în care România caută să consolideze poziția sa în regiune.

În concluzie, discuțiile dintre premierii României și Greciei au evidențiat o colaborare profundă și o viziune comună asupra proiectelor energetice și de transport. Cei doi oficiali au subliniat importanța sprijinului reciproc și a experienței partenerului grec în domeniul fiscal. Într-un context economic global incert, această cooperare poate reprezenta o bază solidă pentru dezvoltarea economică a ambelor țări.

Sursa anonima