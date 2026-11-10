HELLENiQ anunță investiții de peste 1 miliard de euro în România până în 2030

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Grupul energetic elen HELLENiQ a anunțat oficial, în cadrul unui eveniment de lansare, investiții de 1,3 miliarde de euro în România până în 2030, ceea ce reprezintă o sumă deosebit de semnificativă pentru dezvoltarea sectorului energiei regenerabile. Acest anunț vine la doar trei ani de la începerea activităților în România, unde compania a investit deja 400 de milioane de euro și intenționează să depășească pragul de 1 miliard de euro până la sfârșitul deceniului. România devine astfel cea mai importantă piață de creștere a grupului în afara Greciei, cu un rol central în transformarea sa într-un furnizor regional integrat de energie electrică și gaze naturale. HELLENiQ ENERGY a prezentat oficial HELLENiQ Renewables Romania pe 9 noiembrie, după aproximativ trei ani de dezvoltare a operațiunilor locale.

Planuri ambițioase: 1 GW de energie regenerabilă și 500 MW de stocare în baterii până în 2030

HELLENiQ Renewables Romania, divizia de energie regenerabilă a grupului HELLENiQ ENERGY, a confirmat planurile de dezvoltare a unor capacități de producere a energiei regenerabile de 1 GW și a cel puțin 500 MW de stocare în baterii până în 2030. Această strategie reflectă atât potențialul de creștere a cererii de energie electrică, cât și condițiile relativ favorabile pentru dezvoltarea proiectelor, comparativ cu piețele de energie regenerabilă mai mature din regiune. Potrivit reprezentanților companiei, România oferă un proces de dezvoltare a proiectelor mai predictibil, o bază importantă de consumatori industriali și oportunități pentru instalarea de noi capacități regenerabile, înainte ca problemele de congestie a rețelei să ajungă la nivelul înregistrat pe unele piețe din regiune.

În cadrul evenimentului de lansare, George Alexopoulos, Deputy CEO al HELLENiQ ENERGY, a subliniat rolul României în transformarea grupului într-un furnizor regional integrat de energie electrică și gaze naturale. „Până în 2030, 40% din capacitățile noastre vor fi în România”, a declarat acesta, adăugând că România va reprezenta mai mult de jumătate din capacitatea combinată a grupului de producere a energiei regenerabile și de stocare în baterii. Tot în România ar urma să fie concentrate aproximativ o treime din producția sa de energie electrică și 60% din investițiile planificate pentru perioada 2027-2030.

HELLENiQ Renewables Romania operează în prezent patru parcuri fotovoltaice, cu o capacitate cumulată de 211 MW, dezvoltate în baza unui acord semnat cu METLEN în 2023. Producția lor anuală este echivalentă cu consumul de energie electrică al peste 155.000 de gospodării. Portofoliul operațional s-a extins rapid în cursul anului 2026, iar în octombrie, grupul raporta 180 MW în exploatare, după punerea în funcțiune a unor proiecte din județele Teleorman, Olt, Giurgiu și Dolj. Cel mai recent anunț indică faptul că întreaga capacitate de 211 MW este acum operațională. Următoarele proiecte vor adăuga capacități eoliene portofoliului fotovoltaic existent.

Ministrul Mediului, Natalia Intotero, a participat la evenimentul de lansare a HELLENiQ Renewables, unde s-a întâlnit cu CEO-ul Andreas Shiamishis. În urma participării la eveniment, Intotero a anunțat că România va beneficia de investiții de 1,3 miliarde de euro, destinate sectorului energetic verde. „Aseară, am participat la lansarea oficială a HELLENiQ Renewables în România, alături de domnul Andreas Shiamishis, CEO al HELLENiQ ENERGY, unul dintre cele mai importante grupuri energetice din Grecia”, a declarat ministrul.

Sursa anonima