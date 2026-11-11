Grâul din Constanța atinge 246,1 euro, conform datelor Comisiei Europene

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Prețul grâului de panificație în portul Constanța a atins un nivel istoric de 246,1 euro pe tonă, conform datelor Comisiei Europene, înregistrate în săptămâna 26 octombrie – 1 noiembrie. Acest nivel reprezintă cel mai mare preț din aprilie 2026, iar comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, prețul a crescut cu 11,9%, trecând de la 219,9 euro pe tonă la valoarea actuală. Această evoluție reflectă o cerere puternică pe piața internațională, susținută în special de exporturile franceze de grâu și de cererea din partea cumpărătorilor globale.

Creșterea prețurilor în contextul unei cereri solide și a unor condiții economice volatile

Contractele futures pentru grâul european au înregistrat o creștere semnificativă, atingând un nivel de 230 de euro pe tonă, echivalentul a 258,20 dolari, la data de 11 noiembrie, ora 08:23. Această valoare reprezintă cel mai ridicat nivel din ultima săptămână și a marcat a treia creștere consecutivă, după un minim de 218,50 euro pe tonă, înregistrat vineri. Creșterea a fost susținută de cererea solidă pentru exporturile franceze, precum și de interesul cumpărătorilor internaționali. Contractul pentru grâul cu livrare în decembrie tranzacţionat pe Euronext a crescut cu 1,4%

Exporturile europene de grâu moale au atins un nivel de zece milioane de tone în sezonul agricol 2026/2027, cu 2% peste nivelul din perioada similară a anului trecut, conform datelor Comisiei Europene. Totuși, se menționează că pentru mai multe state membre datele nu sunt încă complete, ceea ce poate duce la o revizuire ulterioară a bilanțului exporturilor europene.

Pe lângă cererea solidă, un alt factor care a influențat prețurile a fost deprecierea euro, în contextul aprecierii dolarului, după publicarea unor date privind inflația americană care au depășit așteptările. Această situație a îmbunătățit competitivitatea cerealelor europene pe piețele internaționale. În plus, participanții la piață au urmărit informațiile privind posibilele noi achiziții din partea Chinei, unul dintre cele mai mari consumatori globale de grâu.

Pe de altă parte, piața a fost influențată și de presiunile generate de eforturile diplomatice pentru încheierea războiului din Ucraina și de începerea recoltării în ţări exportatoare din emisfera sudică, precum Argentina și Australia. Totuși, cererea pe termen scurt pentru grâul francez a compensat aceste presiuni, menținând o dinamică pozitivă pe piață.

În contextul acestor fluctuații, prețurile grâului în portul Constanța au urcat în mod constant, atingând un nou maxim în ultima săptămână, într-o tendință care ar putea continua, dacă cererea globală rămâne susținută.

Sursa anonima