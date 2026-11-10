Liceul din Craiova evacuat după ce un buldoexcavator a fisurat o conductă de gaz

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Marți, aproximativ 200 de elevi și 30 de profesori au fost evacuați preventiv din șase săli de clasă ale Liceului „Petrache Trișcu” din Craiova, după ce o conductă de gaz a fost fisurată în timpul unor lucrări efectuate cu un buldoexcavator. Inspectoratul pentru Situații de Urgență (ISU) Dolj a anunțat că zona a fost delimitată, iar alimentarea cu gaze pe conducta afectată a fost oprită. Intervenția pompierilor a fost imediată, cu o autospecială de stingere cu apă și spumă, precum și cu un echipaj CBRN, în scopul de a preveni orice situație de urgență.

Lucrările cu buldoexcavator au dus la avarierea conductei de gaz

Conform ISU Dolj, fisurarea conductei de gaz a avut loc în urma unor lucrări efectuate cu un buldoexcavator. Echipa operatorului de distribuție a gazelor naturale a oprit alimentarea pe conducta afectată, iar Prefectura Dolj a anunțat că scurgerea de gaz a fost oprită. Repararea conductei avariate și înlocuirea robinetului de gaz sunt în desfășurare. În urma remedierii avariei, conducerea liceului a fost informată că elevii pot reveni în clase. În timpul evacuării, nu s-au înregistrat accidente sau leziuni, dar tensiunea a fost palpabilă în rândul elevilor, profesorilor și părinților, care s-au strâns în fața clădirii pentru a afla detalii.

Urmărirea evenimentului și măsurile de protecție

Pompierii au continuat intervenția pentru asigurarea măsurilor de prevenire și protecție a persoanelor aflate în zonă. Zona a fost complet delimitată, iar autoritățile au anunțat că nu există riscuri imediate pentru vecinătate. În alte regiuni, un motor electric cu două rotoare, dezvoltat în Germania, ar putea revoluționa industria auto, iar un mare producător a ales deja acest model. În paralel, în Ilva Mică, o familie a reinventat o meserie foarte veche, de care mulți dintre români nici nu au auzit. Pe plan internațional, un eveniment devastator a avut loc la o fabrică din Turcia, unde s-au înregistrat șase morți și mai mulți muncitori prinși sub dărâmături. În România, în 90 de minute de la Capitală, o casă cu mansardă și teren pentru o mică fermă este disponibilă la 25.000 €, iar un prezentator TV a fost amenințat cu moartea din cauza relației sale cu o colegă de profesie.

Evenimentul de la liceul din Craiova a adus în fața publicului o problemă care, deși frecventă, este adesea ignorată: riscurile legate de lucrările de infrastructură în apropierea clădirilor școlare. Ce se întâmplă dacă un buldoexcavator, în mod neintenționat, face o fisură într-o conductă de gaz? Răspunsul este în modul în care autoritățile au reacționat rapid, dar și în modul în care evenimentul a afectat viața a sute de persoane. Cine este responsabil? Ce măsuri ar trebui luate pentru a evita astfel de situații în viitor? Răspunsurile nu sunt clare, dar sunt foarte importante.

Sursa anonima