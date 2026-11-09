Judecătorul: Russell Brand este un prădător sexual, potrivit surselor

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Comediantul britanic Russell Brand a fost condamnat luni la 10 ani și 6 luni de închisoare, într-un dosar în care a fost găsit vinovat de violarea unei femei și de agresiuni sexuale asupra altor trei, între 2004 și 2009, potrivit surselor. Fostul soț al cântăreței americane Katy Perry, cunoscut pentru apariții în filme ca „Get Him to the Greek” și „Arthur”, a fost găsit vinovat joi de instanță, deși a negat toate acuzațiile. Judecătorul l-a descris pe Brand drept un prădător care credea că „faima însemna că poți să te porți cum îți place, când îți place”. Una dintre victimele sale, pe care a violat-o în 2009, a afirmat, într-o declarație citită de procurori, că trauma atacului este „ceva ce port cu mine în fiecare zi și adesea pare că nu se mai termină”.

Judecătorul l-a caracterizat pe Brand drept un „prădător sexual” care a spus o „serie de minciuni” și a dat dovadă de „o aroganță uluitoare”, conform surselor. Avocatul lui Brand, Ian Winter, a declarat că acesta este „astăzi o persoană fundamental diferită și este așa de foarte mult timp”. Brand a vorbit pe larg despre recuperarea sa după dependența de alcool și droguri și despre credința creștină pe care și-a descoperit-o recent. Totuși, poliția Metropolitană din Londra a anunțat că Brand este cercetat pentru alte două presupuse violuri, în unul dintre ele fiind vorba despre o fată care avea 16 ani la momentul presupuselor fapte. Șeful poliției londoneze a declarat vineri că „nu ar fi surprins dacă s-ar prezenta mult mai multe victime”.

Victimele, în continuă luptă cu trauma

Brand a fost achitat pentru alte două acuzații de viol și pentru o acuzație de tentativă de agresiune indecentă. Acuzațiile pentru care a fost găsit vinovat presupun că cele șase reclamante din dosar beneficiază de dreptul la anonimat pe viață. Niciuna dintre femei nu le cunoștea pe celelalte, însă toate au decis să se adreseze poliției în urma unui documentar televizat și a unor articole de presă apărute în 2023, în care alte femei formulaseră acuzații sub protecția anonimatului. Cele mai explicite detalii din dosar au vizat violul pentru care Brand a fost găsit vinovat, comis în 2009. Victima îl întâlnise pe Brand după un spectacol, în urma căruia avusese loc un contact sexual în cabina de schimb a acestuia. Femeia a povestit că, după câteva zile, s-a dus la locuința lui, unde, în timpul unui act sexual inițial consimțit, acesta a violat-o. Ulterior, i-ar fi cerut să curețe sângele și „mizeria”, a declarat ea.

Brand a fost găsit vinovat și de agresarea sexuală a unei femei într-un bar din Londra, în 2004. De asemenea, a fost găsit vinovat în legătură cu un incident petrecut în 2009, când i-a cerut unei femei să îi facă masaj, după care și-a introdus capul între picioarele acesteia. Conform unei sursă, Brand a fost condamnat la 10 ani și jumătate de închisoare pentru viol și trei capete de acuzare de agresiune sexuală, după ce a fost declarat vinovat în urmă cu câteva zile. Judecătorul a avertizat deja că pedeapsa va fi una „semnificativă”. Zeci de echipe de presă au înconjurat tribunalul, în așteptarea sentinței.

Sursa anonima