Accident cumplit în Italia: O româncă de 27 de ani a murit izbită de un camion

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Într-un moment de tragedie, o tânără de 27 de ani din România a pierdut viața într-un accident rutier devastator, produs în provincia L’Aquila din Italia. Roxana Pușcașu, originară din Săbăoani, județul Neamț, conducea un Ford Focus când mașina s-a ciocnit frontal cu un camion pe drumul național 17. Impactul a fost atât de violent încât autoturismul a rămas prins sub vehiculul de mare tonaj. Tragedia s-a petrecut vineri, 6 noiembrie 2026, în apropierea localității Scoppito. Cei apropiați o alintau Roxy, iar viața ei în L’Aquila a fost construită pas cu pas, de la munca ca barmaniță până la activitatea de asistentă stomatologică.

Detaliile accidentului: cum a fost prinsă sub camion

Accidentul s-a petrecut la kilometrul 15,100, pe tronsonul dintre Vigliano și Sella di Corno, în apropierea localității Scoppito. Roxana conducea un Ford Focus și se deplasa dinspre Antrodoco, localitatea unde trăiește partenerul ei, către L’Aquila. Din motive încă necunoscute, autoturismul a ajuns pe sensul opus de circulație, unde s-a izbit de un camion care transporta o macara. În urma coliziunii, mașina tinerei a fost strivită sub camionul de mare tonaj, iar echipajele de intervenție nu au reușit să o salveze.

La locul tragediei au intervenit echipaje medicale, pompieri, carabinieri și personalul responsabil de administrarea drumului. Traficul a fost temporar blocat pentru a permite cercetările. Șoferul camionului, un bărbat de 40 de ani din provincia Rieti, este cercetat pentru omor rutier. Autoritățile italiene au deschis o anchetă pentru a stabili exact cum s-a produs accidentul. Printre ipoteze se numără pierderea controlului asupra mașinii și posibilitatea ca șoseaua să fi fost alunecoasă din cauza ploii. Totuși, nu a fost stabilită încă responsabilitatea șoferului camionului, iar anchetatorii continuă cercetările. Conform informațiilor publicate de presa italiană, acesta nu consumase alcool sau droguri.

Viata tinerei: o familie în doliu

Roxana Pușcașu era fiica lui Mihai și a Mariei și avea un frate, Alexandru. Tânăra a trăit în Italia de mai mulți ani, unde a construit o viață nouă, locuind în L’Aquila. Cei apropiați o alintau Roxy, iar viața ei a fost marcată de muncă, dedicare și pasiune pentru servirea altora. Înainte de a lucra ca asistentă stomatologică, Roxana a fost barmaniță în domeniul ospitalității. Familia și prietenii o iubeau profund, iar tragedia a lăsat un gol imens în inimile celor apropiati.

Accidentul a declanșat o undă de șoc în comunitatea din L’Aquila, unde Roxana era cunoscută de toți. Publicațiile italiene, precum Il Capoluogo și Rotalianul, au relatat evenimentul, iar presa din România a preluat informațiile, aducând la cunoștința publicului tragedia tinerei. Cetățenii din ambele țări se întreabă cum a putut o viață atât de tânără să se stingă într-un moment de neatenție.

Accidentul a reînvins pe străzile din Italia, unde, în alte povești, oameni de 71 de ani au murit într-un accident mortal pe Centura Lugojului, iar alte tragedii au marcat 20 de persoane în Iași. În timp ce unele vieți se sting, altele continuă să se lupte cu greutățile zilei. Dar în acest caz, poveștile rămân pe drumul național 17, în provincia L’Aquila, unde un Ford Focus a fost strivit sub un camion, iar o tânără a fost pierdută pentru totdeauna.

Sursa anonima