Directorul tehnic al CNE Cernavodă va fi înlocuit în 2026, nu concediat

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Într-un moment în care energia produsă de Cernavodă a atins 701 MW, joi, la ora 17:24, conform datelor publicate de operatorul național de sistem și transport al energiei electrice, Nuclearelectrica anunță o schimbare majoră în conducerea tehnică a Centralei Nucleare Cernavodă. Inginerul Bogdan Deaconu, format în cadrul centralei și evaluator al performanței flotei nucleare internaționale în cadrul INPO, va prelua, de la 1 decembrie 2026, funcția de director tehnic al CNE Cernavodă. Acesta va înlocui pe Dumitru Benchea, despre care compania a anunțat, luni seară, după deconectarea Unității 1 de la Sistemul Energetic Național, la numai trei zile de la revenirea acesteia în rețea, că va fi înlocuit, nu concediat. Companii / 12 noiembrie, 14:11

Numirea în contextul unor provocări tehnice și unui calendar amânat

Numirea lui Bogdan Deaconu are loc într-un context de tensiune, după mai multe probleme care au afectat funcționarea reactoarelor. Nuclearelectrica a anunțat schimbarea conducerii tehnice în seara de 9 noiembrie, când o defecțiune a scos din nou Unitatea 1 din Sistemul Energetic Național. În aceste condiții, compania consideră că este esențială restabilirea nivelului de excelență pe zona tehnică, prin consolidarea fiabilității operaționale a unităților nucleare.

„Numirea răspunde unei priorități strategice: restabilirea nivelului de excelență pe zona tehnică – performanța echipamentelor, eficacitatea organizației de inginerie și consolidarea unei culturi a prevenției și de îmbunătățire continuă – care a plasat constant unitățile nucleare de la Cernavodă pe primele locuri în clasamentele mondiale ale factorului de capacitate”, se menționează în comunicatul oficial al companiei.

La rândul său, noul director tehnic al centralei a transmis un mesaj despre prioritățile mandatului său: „CNE Cernavodă a demonstrat, de-a lungul anilor, că își merită locul în topul celor mai performante centrale nucleare din lume. Acesta este standardul la care ne raportăm. La nivel internațional, am lucrat cu centrale care și-au reechilibrat performanța și știu ce funcționează: echipamente reziliente, probleme identificate la timp, procese eficiente, oamenii potriviți la locul potrivit și o cultură în care fiecare persoană își asumă, cu responsabilitate, rezultatul final. Echipa de la CNE Cernavodă are competența și angajamentul necesare pentru a-și reconfirma performanța la nivel tehnic. Rolul meu este să creez cadrul în care atuurile echipei să se transforme în rezultate vizibile și sustenabile”, a declarat Bogdan Deaconu.

În parcursul său profesional, Bogdan Deaconu a fost, între 2019 și 2024, coordonatorul principal al programului de extindere a duratei de viață a Unității 1 – de la inițiere și dezvoltare până la derulare -, proiect prin care Unitatea 1 a CNE Cernavodă funcționează în continuare până la intrarea în retehnologizare. De asemenea, a format și a condus echipe cros-funcționale și multinaționale în proiecte complexe, precum inspecția și rezolvarea deficiențelor la componentele interne ale reactorului, operațiuni care au implicat sute de contractori și angajați proprii, cu grafice strânse de execuție și gestionarea responsabilă a riscurilor.

Bogdan Deaconu și-a început cariera în 2013 ca Inginer Tehnolog în cadrul RATEN – CITON, cu responsabilități de proiectare și analiză pentru sistemele CNE Cernavodă, iar din 2016 s-a alăturat echipei centralei, unde a coordonat programele pentru componentele critice ale reactorului – canalele de combustibil, conductele feeder și vasul calandria -, precum și programele de inspecție și evaluare a condiției componentelor critice din zona nucleară și cea clasică.

În paralel, Repunerea în funcțiune a Unității 1 de la Centrala Nucleară de la Cernavodă a fost amânată cu încă o zi. Reactorul urmează să fie reconectat la Sistemul Energetic Național vineri, 13.11.2026, iar funcționarea la puterea nominală este estimată pentru 14.11.2026, a anunțat Nuclearelectrica. Noua modificare a calendarului este determinată de timpul suplimentar necesar pentru finalizarea intervențiilor tehnice.

Sursa anonima