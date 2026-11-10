G Adaugă Indexstiri.ro ca sursă preferată în Google

Un BMW i3 a traversat Europa de la nord la sud în doar 2 ore și 46 de minute, conform unui record de eficiență înregistrat de echipa BMW. Mașina electrică a parcurs o distanță de 5.886,7 km, traseu care începe din Capul Nord, cel mai nordic punct terestru al Europei, și se încheie în Tarifa, cel mai sudic punct al continentului. Această performanță a fost realizată cu un consum mediu de 12,5 kWh/100 km, o cifră aproape egală cu cea a Dacia Spring, considerată cea mai economică mașină electrică din Europa. Recordul anterior pentru această distanță a fost de 7 ore, ceea ce face din această încercare o demonstrație clară a progresului tehnologic în domeniul autoelectric. Valoarea obținută este sub media de 13,4 – 18 kWh/100 km raportată conform WLTP. Valoarea obținută este sub media de 13,4 – 18 kWh/100 km raportată conform WLTP. Capul Nord, aflat la circa 2.100 km sud de Polul Nord, pe insula Mageroya, este cel mai nordic punct al Europei care poate fi atins cu mașina.

Detalii tehnice și performanțe remarcabile

În această expediție, BMW i3 a fost condus de un inginer al companiei, pe un traseu care a traversat opt țări, în condiții reale de trafic, vreme și infrastructură. Timpul efectiv de condus a fost de 3 zile, 2 ore și 41 de minute, cu o viteză medie de 79,7 km/h. Încărcarea a fost realizată exclusiv la stații publice din țările traversate, iar puterea medie de încărcare a fost de 275 kW, reușind astfel un record al timpului de încărcare. Noua platformă Neue Klasse, regăsită pe modelele i3, iX3 și iX4, permite o arhitectură pe 800 de volți și o încărcare rapidă de până la 400 kW la stații DC.

Mașina este dotată cu două motoare, unul pe fiecare punte, oferind o putere totală de 345 kW (469 CP) și un cuplu maxim de 645 Nm. Bateria de 108,7 kWh asigură o autonomie WLTP de 912 km, o performanță care pune BMW i3 într-o poziție de avantaj față de multe alte modele electrice din piață. Pe traseu, au fost însoțite de două vehicule de suport, un BMW i3 identic și un BMW iX3 50 xDrive, toate 100% sincronizate din punct de vedere hardware și software cu specificațiile standard de producție. Echipa BMW a venit după o altă încercare, în care a parcurs distanța dintre uzina din Debrecen, Ungaria și cea din Munchen, Germania, adică 1.007 km, cu un singur plin de energie.

Un traseu real, fără condiții excepționale

Traseul ales a folosit rute obișnuite, pe autostrăzi, drumuri locale și prin orașe, fără a urmări o viteză anume sau un anumit timp. Stațiile de încărcare au fost alese în funcție de consumul real și de infrastructura existentă, ceea ce face din această expediție o demonstrație credibilă a potențialului actual al mașinilor electrice. Distanța parcursă este de 5.886,7 km, iar timpul total de încărcare a fost de doar 2 ore și 46 de minute, o performanță care ar putea schimba percepția generală despre autonomia și eficiența mașinilor electrice.

Acest record este doar o confirmare a faptului că, în condiții reale, mașinile electrice pot face față la provocările cele mai extreme, chiar și într-un traseu care traversează întregul continent european.

T. Lupu