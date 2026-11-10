MG4 Urban: Peste 1800 de unități comandate de la lansare

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MG4 Urban este un model care a învăluit piața auto românească într-un amestec de reacții contradictorii. Este adorat, criticat, înjurat, dar, în același timp, este considerat o adevărată opțiune de achiziție pentru cei care caută un autoturism electric într-un interval de preț accesibil. De la lansare, peste 1800 de unități au fost comandate, o cifră care nu pare să se oprească, chiar dacă modelul face încă față unor critici din partea unor consumatori mai exigenți. Prețul, situat la 19 000 euro pentru varianta de bază, este unul dintre factorii care a contribuit semnificativ la succesul acestui model, însă nu este singurul element care îl face atractiv.

Un model care surprinde prin dimensiuni și dotări

MG4 Urban 54 kWh FWD Exclusive vine cu o baterie de 54 kWh, o capacitate de transport bagaje de 577 litri, valori comparabile cu cele dintr-un SUV mediu și o dimensiune care depășește cea a unui Golf. Acest lucru face ca, deși pare compactă la prima vedere, să ofere un spațiu interior imens, în special în spate. Pentru cei care caută o mașină care să nu fie doar o opțiune de oraș, ci și un vehicul capabil să susțină călătorii lungi, MG4 Urban 54 kWh FWD Exclusive este o alegere reală, chiar dacă prețul variază între 25 400 euro pentru varianta complet echipată. Este o mașină care nu se conformează ușor etichetelor de pe piață, dar are o capacitate de transport și o dinamică de conducere care nu te aștepti la o mașină de acest tip.

O alegere controversată, dar cu potențial

Este clar că MG4 Urban nu este un model perfect, nu este produs în Europa și nu este lipsit de critici, însă, în contextul actual al pieței auto electrice, este considerat de mulți o alegere excelentă pentru un buget de până la 30 000 euro. Deși nu are toate caracteristicile dorite de oricine, are suficiente plusuri pentru a se menține în topul preferințelor consumatorilor care caută o mașină electrică, funcțională, ieftină și, în același timp, capabilă să ofere confort și performanță. Este o adevărată provocare pentru concurență, iar cifrele din primele luni de lansare dovedesc clar că MG4 Urban nu este doar o mașină de trecut, ci un model care poate influența foarte mult piața în anul acesta.

T. Lupu