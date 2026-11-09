Mutarea frecventă a selectorului poate duce la costuri mari, potrivit surselor

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Într-un moment în care transmisiile automate au devenit o dotare standard pe majoritatea autoturismelor moderne, mulți șoferi începători pe aceste sisteme comit o greșeală repetată: trecerea frecventă în modul „N” (Neutru) în timpul mersului prin oraș. Această practică, care pare firescă pentru un șofer obișnuit cu pedala de ambreiaj, poate duce la daune majore asupra cutiei de viteze și la costuri de întreținere exorbitante.

Modul „N” nu este un ajutor, ci o amenințare pentru transmisie

Modul „N” decuplează complet fluxul de putere de la motor către puntea motoare, lăsând roțile să se rotească liber. De asemenea, unii recurg la acest mod în timpul coborârilor line de pantă sau când se apropie de o intersecție, cu speranța că mașina va rula mai ușor din inerție. În realitate, această practică nu oferă niciun avantaj în ceea ce privește economia de combustibil, ci dimpotrivă, poate duce la o creștere a consumului. Mai mult decât atât, în timpul rulării în pantă sau la decelerare în modul „D”, sistemul de injecție oprește complet alimentarea cu combustibil atâta timp cât pedala de accelerație nu este atinsă, valorificând frâna de motor. Când șoferul trece în modul „N”, motorul injectează constant benzină sau motorină pentru a menține turația de ralanti, ceea ce poate duce la o creștere a consumului general.

Dincolo de cifrele de consum, cel mai grav impact este cel mecanic. Cutiile automate moderne sunt proiectate să suporte perioade lungi de staționare la ralanti în treapta „D”. În acest regim, pompa de ulei menține presiunea optimă de lucru, lichidul de transmisie circulă continuu, iar componentele interne sunt lubrifiate și răcite adecvat. Fiecare manevră repetată între „D” și „N” forțează pachetele de ambreiaje și supapele blocului hidraulic. Cuplările și decuplările succesive la fiecare semafor grăbesc degradarea termică a uleiului de transmisie și conduc, în timp, la apariția smuciturilor violente sau a șocurilor la plecarea de pe loc.

Ce se întâmplă în spatele scenei: mecanismul distrus de treceri repetate

În timpul rulării în pantă sau la decelerare în modul „D”, sistemul de injecție oprește complet alimentarea cu combustibil atâta timp cât pedala de accelerație nu este atinsă, valorificând frâna de motor. În momentul în care șoferul trece schimbătorul de viteze în poziția „N”, motorul este obligat să injecteze constant benzină sau motorină pentru a menține turația de ralanti, ceea ce poate duce chiar la o creștere a consumului general. Dar, mai grav decât consumul, este impactul asupra componentelor interne ale cutiei de viteze.

Dincolo de cifrele de consum, cel mai grav impact este cel mecanic. Cutiile automate moderne sunt proiectate din fabrică să suporte perioade lungi de staționare la ralanti în treapta „D”. În acest regim, pompa de ulei menține presiunea optimă de lucru, lichidul de transmisie circulă continuu, iar componentele interne sunt lubrifiate și răcite adecvat. Fiecare manevră repetată între „D” și „N” forțează pachetele de ambreiaje și supapele blocului hidraulic. Cuplările și decuplările succesive la fiecare semafor grăbesc degradarea termică a uleiului de transmisie și conduc, în timp, la apariția smuciturilor violente sau a șocurilor la plecarea de pe loc.

În concluzie, trecerea frecventă în modul „N” nu este doar ineficientă din punct de vedere economic, ci poate duce la daune majore asupra cutiei de viteze, cu costuri de întreținere care pot depăși cu mult prețul unui servis obișnuit. Acest stil de condus, aparent firesc, este în realitate o greșeală costisitoare care poate afecta viața utilă a mașinii.

T. Lupu