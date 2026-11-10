Daniel David: Nu am primit banii de la Finanțe, iar bursele sunt o problemă

G Adaugă Indexstiri.ro ca sursă preferată în Google

Fostul ministru al Educației, Daniel David, a oferit un detaliat explicații privind modificările aduse sistemului de burse, măsurile de austeritate și situația școlilor din mediul rural. Într-un interviu acordat emisiunii „Trends” de la Adevărul, el a susținut că deciziile luate au fost determinate de constrângeri bugetare, dar și de nevoia de a proteja sistemul educațional în condiții dificile.

De ce s-au modificat bursele și cum s-a evitat o reducere drastică

Daniel David a explicat că, conform programului de guvernare, fondul alocat burselor ar fi trebuit să revină la nivelul din 2023 în a doua jumătate a anului 2025. Totuși, el a considerat această reducere prea drastică și a reușit, după discuții cu premierul de atunci, să mențină bugetul burselor aproape la nivelul din 2024.

Conform datelor oficiale, fondul de burse pentru studenți a fost de puțin sub un miliard de lei în 2023 și de aproximativ 1,5 miliarde de lei în 2024. Înainte de a se ajunge la 2025, se aștepta o alocare de 1,7 miliarde de lei, dar această sumă nu a fost realizată din cauza lipsei de finanțare.

În ceea ce privește bursele de merit, fostul ministru a susținut că modificările sunt necesare pentru a recompensa performanța școlară de excepție. El a criticat practicile din anii anteriori, în care elevi cu media 5 primeau burse de merit, iar în unele clase, 70-80% dintre elevi beneficiau de acest sprijin. Prin noua reglementare, s-a introdus și condiția obținerii notei 10 la purtare, alături de criteriul economic.

Pe lângă burse, fostul ministru a vorbit despre măsuri de austeritate, precum și despre modificările aduse programului „Masă sănătoasă”, pentru care a reușit o creștere de 40% a bugetului. Acest lucru a fost posibil după discuții intense cu premierul.

Problemele din școlile rurale și soluții propuse

Daniel David a subliniat că diferențele de performanță dintre elevii din mediul rural și urban sunt semnificative, în contextul rezultatelor testelor PISA. El consideră că fragmentarea rețelei școlare din sate este una dintre principalele probleme și susține ideea comasării unităților de învățământ, inclusiv prin dezvoltarea campusurilor rurale.

În plus, fostul ministru a menționat un ordin de ministru prin care a fost prevăzută majorarea cu 25% a bugetului școlilor implicate în parteneriate între unități performante și școli din zone precum Apusenii sau Delta Dunării. Scopul acestor măsuri este de a susține elevii din comunități unde există deficit de personal didactic, prin profesori calificați care să susțină cursuri online.

În ceea ce privește motivul pentru care învățământul a fost inclus în primul pachet de măsuri fiscal-bugetare, Daniel David a explicat că deciziile trebuiau aplicate înainte de începerea anului școlar, în septembrie. El a susținut că amânarea ar fi transmis agențiilor de rating mesajul că nu există schimbări structurale în marile sisteme bugetare.

„Dacă intrai în junk sau dacă Ecofinul avea o evaluare negativă, aveai o problemă, inclusiv cu blocarea fondurilor europene. Poate sună așa prețios, dar așa a fost discuția atunci. Eu așa am perceput-o, vă spun sincer, de salvare a țării de categoria junk”, a spus Daniel David.

Fostul ministru a afirmat că nu a primit fondurile solicitate de la Ministerul Finanțelor, iar această lipsă de finanțare a determinat modificările bugetare. „Dacă aș fi primit acei bani de la Ministerul de Finanțe, pentru mine reformele erau QX, nu măsuri fiscal-bugetare. Nu am primit acei bani și mi s-a spus că nu îi pot primi până la sfârșitul anului. Acesta este răspunsul cinstit”, a declarat el.

Marinica